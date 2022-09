Tpl Fiumicino, da lunedì 12 settembre entra in vigore l’orario invernale dei bus

Fiumicino – “Sarà attivo da lunedì 12 settembre il piano invernale del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Fiumicino”. Lo dichiara l’Assessore ai Trasporti, Paolo Calicchio.

“In vista della riapertura delle scuole e della ripresa a pieno regime di tutte le attività formative e lavorative, il Tpl garantirà un servizio capillare in tutti i territori – spiega Calicchio -, con un piano organizzativo di orari e percorsi molto simile a quello dello scorso anno”.

“Per ciò che concerne i potenziamenti previsti sulle tratte frequentate dagli studenti delle scuole superiori, saranno raddoppiate le corse e garantite con mezzi grandi di 12 metri – sottolinea l’assessore -. Si partirà con una gestione degli orari flessibile e modificabile sulla base delle comunicazioni che arriveranno dai diversi istituti superiori, relativamente agli orari di entrata e di uscita che quest’anno, sulla base delle nuove direttive governative in materia di prevenzione sanitaria, potranno essere unici e non più scaglionati”.

“Per quanto riguarda gli abbonamenti mensili o annuali, la società Trotta sta provvedendo al passaggio dal cartaceo al digitale, su supporto ricaricabile – prosegue ancora Calicchio -. Il nuovo servizio è disponibile presso il deposito e gli uffici della società Trotta Bus Services S.p.A. siti a Fiumicino, in Via Portuense angolo Via Pietro da Cortona (al km 19500). Il nuovo abbonamento ha il vantaggio di essere ricaricabile attraverso una piattaforma digitale dedicata all’acquisto dei titoli, direttamente attraverso il proprio smartphone. Tutti i titoli digitali potranno essere usati sui mezzi del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Fiumicino. L’abbonamento sarà, comunque, stampato su supporto personale, rigido e ricaricabile. Per velocizzare le procedure di consegna dell’abbonamento, l’utente può inviare una mail a ticketing.fco@trotta.it, allegando fototessera in formato .jpg, dati anagrafici dell’intestatario della tessera e documento di riconoscimento. Il pagamento verrà effettuato in sede al momento del ritiro dell’abbonamento. Una volta in possesso della smartCard ogni singolo utente potrà gestirla in autonomia”.

“Tutte le informazioni sulle linee, gli orari e percorsi delle quindici linee presenti nel Comune di Fiumicino sono consultabili sul sito della Trotta Bus Services, www.trotta.it, oppure direttamente tramite l’applicazione di Moovit – conclude l’Assessore Calicchio -. Ricordo, inoltre, che come da disposizioni nazionali, fino al 30 settembre vige l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 su tutti i mezzi del trasporto pubblico”.

