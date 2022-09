Verso il Gran Premio di Monza, Leclerc: “Il sostegno dei tifosi è bellissimo”

Monza – Scatta il lungo week end verso il Gran Premio di Monza. Attesa la Ferrari, la principessa di casa, dai migliaia di tifosi che accorreranno all’autodromo lombardo, simbolo della Formula Uno italiana. Parla della vigilia della gara Charles Leclerc in conferenza stampa come riporta Sky Sport, uno dei piloti della Rossa, che darà il cuore per onorare la pista tricolore: “Correre qui per la Ferrari è puro piacere. Tutto quello che succede nella settimana prima di Monza non la sento come una pressione, ma come un qualcosa di estremamente piacevole. Il sostegno che c’è già fuori dall’hotel, i tanti tifosi in giro che fanno sentire il loro affetto…”. La Ferrari correrà in giallo per omaggiare l’autodromo e le proprie origini.

Verstappen imprendibile in cima alla classifica mondiale sembra irraggiungibile. Ma è tuttavia uno stimolo per la Ferrari per fare bene e accorciare le distanze nel ranking. Monza potrebbe essere un’affascinante occasione.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

