Acerenza: “In Basilicata manca una piscina olimpica. Tante strutture chiedono aiuto”

Potenza – Due titoli europei indimenticabili per Domenico Acerenza nell’estate del 2022. Nella 10 km e nella staffetta 4×1250 mista del fondo, il campione azzurro ha firmato la storia del nuoto a Roma. Presente in queste ore al Gran Galà del Nuoto Lucano, lui cittadino della Basilicata, si fa eco di una grande mancanza strutturale: “Serve la piscina da 50 metri in Basilicata. Siamo l’unica Regione a non averla. E’ una struttura che serve per far crescere un movimento che ha bisogno di nuovi atleti e nuovi talenti”.

Originario di Sasso di Castalda (in provincia di Potenza), Acerenza prosegue: “L’assenza della vasca olimpionica in Basilicata è stato uno dei motivi che mi ha costretto ad andare via», ha aggiunto come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Ha sottolineato: “In questo momento serve aiutare soprattutto le piccole strutture che in regione sono tante. Non dimentichiamo che i campioni escono fuori anche dalle vasche piccole. Per cui il mio appello è anche quello di non far morire il nuoto lucano”.

Tornando alla vasca da 50 metri e facendo riferimento al comitato spontaneo #vogliamolapiscinaolimpionica, l’azzurro ha evidenziato che “la strada è quella giusta, bisogna continuare a farsi sentire, soprattutto noi che siamo del movimento e l’augurio è quello che – ha concluso – venga realizzata in poco tempo”.

(foto@Deepbluemedia)

