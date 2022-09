Ardea, il Comune al lavoro per le scuole in vista della riapertura: nuova segnaletica davanti agli istituti

Ardea – Tutto pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023 ad Ardea. L’amministrazione comunale ha dato disposizione di eseguire i lavori stradali con relativa segnaletica. Oltre le dovute manutenzioni esterne ed interne ai plessi scolastici di tutto il territorio.

I lavori, ordinati dall’assessorato ai lavori pubblici, sono in fase di ultimazione e sono stati supervisionati dall’assessore ai servizi sociali e alla persona Simone Centore.

Tra gli interventi effettuati la segnaletica stradale e orizzontale davanti ai plessi scolastici con l’ausilio anche del Ten. Col. Macchi Antonello della Polizia Locale, che ha chiesto anche la sostituzione della segnaletica verticale più vecchia nelle vicinanze delle scuole. Sostituite anche le bandiere di fronte agli istituti con il tricolore europeo e lo stemma del comune di Ardea.

“Piccole” attenzioni che porteranno all’apertura del nuovo anno scolastico senza disagi per genitori, studenti e professori. Tra le novità di questo mese anche il nuovo metodo di distribuzione dei libri scolastici: i bambini li troveranno direttamente sui banchi e i genitori potranno risparmiare ore di fila nelle librerie.

