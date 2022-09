Casal Palocco, ritrovato il cane del calciatore della Roma Rick Karsdorp

Ostia – Lieto fine per il cane Terry, il chow-chow del calciatore Rick Karsdorp. La moglie Astrid aveva pubblicato sul proprio profilo una richiesta di aiuto: “Stiamo cercando il nostro cane Teddy. Un Chow-Chow. Ha una medaglietta al collo con il numero di telefono. Zona: Casal Palocco. Vi preghiamo di contattarci subito. Grazie”.

Nel frattempo l’Enpa di Roma riceve una telefonata per il ritrovamento di un cane a Casalpalocco, ha la medaglietta e si chiama Terry ma il numero telefonico è olandese e risulta irraggiungibile. A trovare il cane è signor Nicola che però, avendo un altro cane, non può tenerlo.

L’Enpa di Roma lo convince ad aspettare e non far intervenire il canile perché rappresenterebbe sicuramente un forte trauma per Terry. La Sezione Enpa di Roma pubblica quindi un post sulla sua pagina Facebook. Nel frattempo si allarga sempre di più il numero di persone in allerta per Terry. (Adnkronos)

