Coppa del Mondo di Skriroll ad Amatrice: argento per Tommaso Dellagiacoma

Secondo e terzo gradino del podio per l’Italia nella 5km maschile nella prima giornata delle finali di Coppa del Mondo di skiroll. Sul tracciato di Amatrice, Tommaso Dellagiacoma ha confermato l’ottimo momento di forma, arrivando davanti al compagno di squadra Matteo Tanel. La vittoria è però andata al norvegese Amund Korsaeth, primo in 12’48″3, beffando i due azzurri rispettivamente per 3″5 e 4″8. Korsaeth allunga così in classifica generale sullo stesso Tanel, che avrà ancora due giornate per cercare di ribaltare il risultato.

Buon quarto posto per Michael Galassi, con Luca Curti e Riccardo Masiero, all’ottavo e nono posto. La classifica azzurra viene completata da Michele Valerio undicesimo, Emanuele Becchis dodicesimo e Alberto Dalla Via quattordicesimo.

Elisa Sordello ha chiuso al terzo posto nella gara femminile. La cuneese ha chiuso a 1’16″6 dalla vincitrice, la svedese Linn Soemskar (14’57″4), sempre più leader della classifica generale. Seconda posizione per l’ucraina Viktoriia Olekh a 56″3. Ottavo posto per Elisa Rossato, unica altra azzurra in gara, mentre non hanno preso il via alla competizione Lisa e Anna Bolzan.

Doppietta italiana nella categoria juniores femminile con Maria Gismondi ad issarsi sul gradino più alto del podio grazie al tempo di 15’37″2, e con la leader della classifica juniores Anna Maria Ghiddi seconda a 48″7. Al terzo posto la kazaka Mariya Gerachshenko con 1’46″5 di ritardo. In top ten anche Laura Mortagna e Camilla Crippa, rispettivamente al sesto e settimo posto, mentre Sabrina Borettaz ha chiuso in dodicesima posizione.

Vittoria anche nel maschile grazie a Gabriele Rigaudo (13’17″15), seguito dallo svedese Anton Grahn (+3″1) e dall’altro azzurro Giovanni Lorenzetti (+14″8). Ben sei complessivamente gli italiani tra i primi dieci con Marco Gaudenzio quinto, Giacomo Schivo sesto, Riccardo Munari settimo e Antonio Tazzioli nono.

A seguire il programma gare

Sab. 10/09/22 – Coppa del Mondo seniores – Mass Start 14 km TC in salita maschile e femminile Terminillo (Ita) – ore 15.30 e 16.00

Sab. 10/09/22 – Coppa del Mondo juniores – Mass Start 14 km TC in salita maschile e femminile Terminillo (Ita) – ore 15.45 e 16.30

Sab. 10/09/22 – Sovere-Bossico (Bg) – Mass Start 7,7 km TC maschile e femminile – ore 16.00

Dom. 11/09/22 – Coppa del Mondo juniores – Sprint 200 metri TL maschile e femminile Rieti (Ita) – ore 12.15

Dom. 11/09/22 – Coppa del Mondo seniores – Sprint 200 metri TL maschile e femminile Rieti (Ita) – ore 12.15

