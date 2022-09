Elisabetta II, si fermano le partite della Premier League in Inghilterra

Dopo la scomparsa di ieri della regina Elisabetta II d’Inghilterra, probabilmente si fermerà anche lo sport inglese. Lo farà, in attesa della conferma ufficiale, per 10 giorni come da protocollo per rispettare il lutto e il piano deciso dopo la morte della Sovrana.

Si fermerà intanto la Premier League di calcio nel prossimo week end fino ai funerali del 17 settembre. In programma c’era la supersfida Manchester City-Tottenham che verrà rinviata.

Intanto la scomparsa della Regina Elisabetta colpisce l’emotività dell’intero mondo e anche di quello dello sport. Assordante il minuto di silenzio prima della partita di Europa League Manchester United-Real Sociedad di ieri sera, che ha sottolineato lo stato d’animo delle persone.

In occasione del match e per rispetto a quanto accaduto, la Uefa ha rinunciato a diffondere l’inno della competizione prima dell’incontro. Lo stesso mondo dello sport esprime ‘dolore e cordoglio’.

