Fiumicino, Coronas (Forza Italia): “Marciapiede impraticabile a via della Scafa. Dov’è il tanto promesso decoro urbano?”

Fiumicino – “Erbacce incolte e degrado: questa purtroppo è la situazione in cui versano molti marciapiedi del nostro Comune. Ne è un esempio quello di via della Scafa, una delle arterie più centrali del nostro territorio, dove l’erba dei cespugli ha invaso tutto il marciapiede, rendendo difficile se non quasi impossibile il passaggio dei pedoni”. A dichiararlo in una nota stampa è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino

“Se il marciapiede è impraticabile, – prosegue il Capogruppo – dove dovrebbero passare i cittadini? Percorrere la strada è troppo pericoloso, ma è inaccettabile dover fare un percorso ad ostacoli per camminare. Tutto questo è segno evidente che la cura del verde pubblico non viene presa seriamente: non serve a nulla fare qualche intervento qua e là se poi gran parte della città è abbandonata al degrado”.

“Auspichiamo un tempestivo intervento – conclude Coronas – che renda agibile il marciapiede di via della Scafa, in nome del decoro e della sicurezza che merita tutto il nostro territorio”.

