Fiumicino – Venerdì 2 settembre è stato presentato ad un pubblico di giornalisti il programma di uno degli eventi più attesi dell’estate romana. Dopo lo stop pandemico, è partito lo scorso weekend il Fiumicino Jazz Festival, ideato e promosso dal Museo del Saxofono di Maccarese e arrivato alla sua seconda edizione.

Quest’anno il festival si sviluppa in due lunghi weekend e gli ospiti saranno accolti non solo nel suggestivo museo, ma si è rinnovata la collaborazione con un contesto atipico, ma rappresentativo del territorio, come il birrificio Podere 676 a Testa di Lepre. Questo connubio birrificio-jazz vuole esprimere la grande armonia che nel tempo si è instaurata tra l’arte di degustazione della bevanda e l’attento ascolto del genere musicale. Il fine settimana appena trascorso ha visto esibirsi all’interno del Museo, in ordine cronologico, il 2 settembre il noto duo Stefania Tallini e Franco Piana, il 3 settembre il bravissimo Giampaolo Ascolese. La data di domenica 4 settembre, purtroppo causa maltempo, è stata annullata e riprogrammata per il 2 Ottobre e prevedeva (e prevedrà) l’esibizione di Red Pellini, Luca Velotti, Gianluca Galvani. Ma il Festival terminerà con la prossima domenica 11 settembre quindi si è ancora in tempo per assistere ad un concerto Jazz; questo il programma :

per i concerti al museo: venerdì 9 settembre ore 21.00 saranno protagonisti i Nina Pedersen Quintet, mentre sabato 10 settembre ore 21.00 saliranno sul palco i Maurizio Giammarco Reunion Quartet. Prima di ogni concerto è prevista un’apericena (facoltativa) nonché la visita del museo. Per il concerto al birrificio: domenica 11 ore 21.00 ci sarà “Birra & Sax” con i Red Pellini Meets Bepi D’Amato, con la possibilità di gustarsi un menu agricolo preparato in loco.

Come è nato Fiumicino Jazz Festival?

Nasce da una idea di Attilio Berni, direttore artistico del Museo del Saxofono e grande cultore e appassionato dello strumento, per promuovere lo stile musicale e diffonderlo anche in Italia, non solo tra gli appassionati del genere; l’intento è di incuriosire una più amplia platea e candidare Fiumicino a “Città del Saxofono”, incrementando l’indotto turistico e culturale del territorio. In questa seconda edizione, oltre al comune di Fiumicino, che ha prestato i locali al Museo e che è stato rappresentato all’apertura del Festival dall’Assessore alle Attività produttive Erica Antonelli, è partner della manifestazione anche la Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro, una farmacia cosiddetta “sociale” perché non solo effettua uno sconto del 20% su tutti i farmaci ma investe anche un 10% degli utili in iniziative culturali del territorio.

Il Museo del Sax a Maccarese

Il Museo è nato nel settembre del 2019, proprio pochi mesi prima dell’inizio di una pandemia che avrebbe frenato tutte le attività culturali per quasi 2 anni. Una meravigliosa collezione, unica al mondo, contenuta in delle luminose vetrine sono esposti oltre 600 sax di tantissimi modelli, misure e materiali diversi, alcuni sono appartenuti ai nomi più celebri della storia del Jazz, oltre a oggetti, foto e video che hanno come protagonista l’affascinante strumento nel corso del tempo. Oggi il museo si presta non solo a concerti, ma anche a lezioni di musica aperte a tutti, in particolar modo ai giovanissimi, e altre attività culturali. Il saxofono, definito come l’unico strumento che il musicista abbraccia totalmente creando con lui un indissolubile legame, dona all’ascoltatore un suono dal timbro caldo e avvolgente. Chiunque ascolti un saxofonista è immediatamente trascinato all’interno di un vortice d’emozioni, perché il saxofono non è solo uno strumento musicale ma è un estensione dell’anima di chi lo suona.

La collezione di Berni sta riscuotendo molto successo, i numeri degli ospiti sono in continua crescita e la sua visita è una esperienza da non perdere. Quest’estate è stato registrato un boom delle visite da parte degli stranieri. Per il futuro, Berni non si sbottona più di tanto, dichiara solo che tra i progetti in cantiere vi è un omaggio a Fausto Papetti, primo grande saxofonista italiano, nel suo centenario della nascita.

Per l’acquisto dei biglietti di venerdì e sabato è possibile rivolgersi direttamente al Museo oppure on line sul sito Liveticke, mentre per i concerti al birrificio si può contattare il numero 3486917050, oppure andare sui social del birrificio. E’ consigliabile la prenotazione.

