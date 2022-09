Mihajlovic dopo l’esonero del Bologna: “Lo accetto, ma non lo capisco”

Il Bologna esonera Sinisa Mihajlovic dalla panchina del team rossoblu e De Zerbi rifiuta la nuova guida tecnica per rispetto. Della vicenda si parla in queste ore. E lo fa direttamente il protagonista. Proprio Mihajlovic scrive una lettera ai tifosi, alla città e alla società per spiegare il suo stato d’animo, come riporta l’Adnkronos: “Non sono un ipocrita, accetto l’esonero ma non lo capisco”.

Sulle condizioni di salute precisa: “Sono buone e in costante miglioramento”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.