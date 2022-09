Nettuno, bonificata via di Padiglione: ora si procede con la rimozione dei rifiuti speciali

Nettuno – “Sono state completate le operazioni di pulizia e bonifica da parte del Comune di Nettuno di via Padiglione Acciarella, nel tratto compreso tra via dell’Armellino e via Selciatella”. Lo annuncia in una nota stampa l’Amministrazione di Nettuno.

“Tutti i rifiuti solidi urbani sono stati rimossi – si legge nella nota – e ora la Città Metropolitana, ente titolare della strada, potrà procedere alla rimozione dei rifiuti speciali, ai lavori di ripristino e di messa in sicurezza della strada. Il Comune aveva già installato nel tratto viario le videocamere di sorveglianza per impedire l’ abbandono illecito di rifiuti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno, clicca su questo link