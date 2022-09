Sconti per i turisti che raggiungono il lago di Nemi con i regionali di Trenitalia

Roma – Trenitalia, in collaborazione con il Comune di Nemi, ha dato vita a un accordo di co-marketing che prevede la possibilità di usufruire di sconti fino al 15% per chi viaggia sui regionali.

I passeggeri potranno ricevere lo sconto semplicemente presentando un biglietto ferroviario per la stazione di San Gennaro o Nemi, utilizzato in giornata, presso le attività che aderiscono all’iniziativa.

Questa, insieme al servizio combinato treno+bus di Trenitalia che permette di raggiungere il borgo dalla stazione ferroviaria di San Gennaro, è la seconda iniziativa che Trenitalia ha messo a punto per la valorizzazione turistica del lago di Nemi. L’accordo è valido fino al 1 giugno 2024.

