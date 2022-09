Tragedia sulla spiaggia di Maccarese: sessantenne muore annegato

Fiumicino – Tragedia sulla spiaggia di Maccarese, dove un sessantenne è morto annegato. I fatti risalgono alle ore 16.30 di oggi, venerdì 9 settembre, quando l’uomo – un francese – è stato improvvisamente trascinato al largo dalla corrente, nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento dell’Esercito, chiuso da inizio settembre.

Vedendolo in difficoltà, subito sono corsi in suo aiuto i bagnini del lido “La Lucciola”, che hanno raggiunto l’uomo a bordo di un pattino. A loro si sono poi uniti altri due assistenti bagnanti degli stabilimenti vicini. Insieme, i quattro bagnini intervenuti hanno trasportato a riva il malcapitato, già in condizioni critiche. Inutili i tentativi di rianimazione con il defibrillatore: nonostante l’arrivo dell’autoambulanza, infatti, l’uomo è deceduto poco dopo.

“Quello che è successo oggi – commenta Silvano Terenzio, presidente della sezione Lazio dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti (Anab) – dimostra come, anche a settembre, il servizio di salvataggio sulle spiagge sia essenziale. Dal 15 settembre – ricorda Terenzio – le spiagge di Castel Porziano, il mare dei romani, non saranno più presidiate, con rischi serissimi per l’incolumità dei bagnanti. Ci aspettiamo che l’amministrazione intervenga subito per scongiurare un’altra tragedia in mare”.

