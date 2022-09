Roma – Ieri sera, 08 settembre 2022, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo con l’ausilio di personale della Polizia Stradale e Polizia Locale Roma Capitale, oltre a mirati servizi a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano presso la Stazione della Metropolitana linea B fermata “Basilica San Paolo”, durante i vari posti di controllo, hanno identificato oltre 130 persone e 48 veicoli. 4 le contravvenzioni elevate al Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata rivolta anche agli esercizi commerciali. Durante un controllo all’interno di un supermercato di via Ostiense, il titolare è stato sanzionato con una multa pari a 5 mila euro per aver venduto alcolici a minorenni con conseguente richiesta di chiusura dell’esercizio per 15 giorni.

Sanzionato anche il titolare di un camion/bar risultato privo di licenza. Durante l’attività finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, all’interno del parco Schuster, i poliziotti, insieme all’unità cinofila, hanno rinvenuto della sostanza stupefacente per uso personale indosso ad un cittadino peruviano che è stato segnalato alla Prefettura.

Arrestato invece un italiano di 52 anni che, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, durante un controllo da parte degli agenti, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina oltre a 2465 euro in contanti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link