Cantieri per nuove strade e nuova segnaletica in tutta Fiumicino: il punto sui lavori

Fiumicino – “Continua l’opera di ammodernamento del territorio. Dopo l’approvazione della manovra finanziaria di fine luglio abbiamo riattivato la macchina comunale per intervenire sulle molteplici località del Comune”. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che snocciola poi tutti i cantieri aperti, e in fase di conclusione, in tutte le zone della città: “Abbiamo completato l’asfaltatura di via del Granaretto a Palidoro, lavori che si vanno ad aggiungere a quelli già fatti in precedenza sia sul sedime stradale sia quelli realizzati nella vicina scuola”.

“Sono in fase di completamento i lavori di messa in sicurezza via Ovodda ad Aranova, mentre stanno per partire i lavori di messa in sicurezza idraulica e i lavori del secondo lotto di via Siliqua. Nel frattempo proseguono i lavori per la realizzazione della nuova piazza ad Aranova e sono in partenza in quel quadrante la messa in ripristino di molteplici tratti stradali”, aggiunge l’assessore.

“In zona Maccarese – continua Caroccia -, proseguono invece i lavori di ammodernamento con materiale ecoconpatibile di via Campo Salino. Nello stesso quadrante di territorio saranno effettuati degli ammodernamenti stradali importanti, opere di ammodernamento stradale che stanno proseguendo incessantemente anche su Fiumicino, Isola Sacra, e Focene”.

“A Parco Leonardo e le Pleiadi è invece in corso una revisione e messa in opera di una nuova segnaletica con piccole modifiche alla viabilità per garantire un flusso veicolare più agevole negli orari scolastici. Sono partiti anche in altre località nei perimetri scolastici l’ammodernamento della segnaletica stradale, lavori che proseguiranno per tutto il mese corrente”, conclude l’assessore Caroccia.

