Un grande quantità di ufo, in numero decisamente superiore alla media, ha sorvolato la penisola italiana nell’estate, ma anche nella primavera, di questo delicato anno 2022 (leggi qui). La notizia ed il videotrailer sono diventati virali e, sul web, è uno degli argomenti del giorno. Nel frattempo, continuano a pervenire al Centro Ufologico Mediterraneo, segnalazioni di avvistamenti da tutta Italia raggiungendo, in alcuni casi, anche il numero di dieci al giorno. Non tutti, ovviamente, sono ufo, ma solo una minima quantità, la quale è stata pubblicata. Al C.UFO.M., ha comunicato il Presidente Angelo Carannante, sono sorpresi, anche se, in verità, già in passato, situazioni del genere si sono verificate. Sul sito www.centroufologicomediterraneo.it e al link https://www.youtube.com/watch?v=SvCFaHpIxsk di CUFOMCHANNEL, sono state postate molte informazioni sugli avvistamenti estivi, condite da immagini in video e foto, con analisi dei vari ufo files con aspetti inediti e dove è possibile trovare anche notizie sulla convention dedicata alla fantascienza in programma a Roma, domenica 18 settembre, quando alle ore 11,20, Carannante e Piccaluga parleranno proprio del boom estivo degli avvistamenti. Tantissime le località interessate, quali Milano, Catania, Bergamo, Como, Varese, Sassuolo, San Prisco, Mondragone, Cuma, Luserna San Giovanni (Torino), Ischia, ancora Mondragone, Ragusa, Palermo, Siracusa. Salerno, Paestum e Baia Arena Montecorice (Salerno). Lamezia Terme (Catanzaro), Milano, Trento, Genova, Ferrara, Lecce, Citerna (PG), Rossano Veneto (Vicenza), in un lunghissimo elenco. Il dato di fatto che balza immediatamente agli occhi, è la presenza costante di due località, quali Catania e Mondragone, in provincia di Caserta, litorale Domizio, A Catania, il 04.07.2022, alle ore 16,00, , due persone, che erano intenti a farsi un bel bagno sulla locale spiaggia, hanno filmato un oggetto volante che, all’analisi, sembra avere forma discoidale. A Cuma (Napoli) e Como, sono stati ripresi in video una miriade di oggetti volanti di natura indefinita anche alle indagini, con i testimoni che ne hanno visto sfrecciare ad alta quota una miriade, dell’ordine di decine e decine. Da Mondragone e San Prisco, nel casertano, sono arrivati due filmati che mostrano, rispettivamente il 14.06.2022, alle ore 22,30 ed il 30.05.2022, alle ore 21,30, due oggetti volanti non identificati che, sembrano molto simili, essendo luminosi e lampeggianti, con una frequenza nell’intermittenza impressionante e soprattutto con caratteristiche, tra cui il movimento, che sembrano incompatibili con soluzioni convenzionali e che hanno sconcertato non poco i testimoni. A Sassuolo (Modena), il 21.07.2022, alle 22,40, marito e moglie, hanno fotografato tre grandi globi luminosi che, improvvisamente, sono letteralmente schizzati via a velocità impressionante, perdendosi, infine, nel cielo, prendendo tre direzioni diverse, dopo essere rimasti sospesi in aria per alcune decine di secondi, mostrando sulla circonferenza un colore più chiaro rispetto al corpo interno degli oggetti volanti non identificati di colore arancione. Sul lago di Varese, un uomo, il 14.07.2022, alle ore 4,05 antimeridiane, ha filmato una strana sfera di colore bianco che man mano aumentava le proprie dimensioni avvicinandosi sempre più ai testimoni ed infine dileguandosi dietro alle piante.

