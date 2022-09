Europei di Tiro a Volo, Bacosi e Cassandro sono argento nel mixed team dello skeet

Diana Bacosi e Tammaro Cassandro hanno conquistato la medaglia d’argento agli Europei di Larnaca (CYP) nella Mixed Team di Skeet.

La Campionessa Olimpica di Rio de Janeiro e medaglia d’argento a Tokyo 2020 ed il carabiniere campano hanno chiuso le qualificazioni con 146/150, miglior punteggio di giornata eguagliato solo dagli inglesi Amber Hill e Ben Llewellin. I due azzurri hanno affrontato i britannici nel medal match per il titolo Continentale, duello molto impegnativo sin dalle prime battute.

Dopo aver pareggiato il primo set, gli azzurri sono andati in svantaggio nel secondo, ma hanno risposto prontamente aggiudicandosi il terzo. Gli inglesi, però, hanno reagito andando in vantaggio nel quarto set e con il pareggio nel quinto si sono imposti con lo score di 6 a 4.

“E’ stata una gara davvero impegnativa. Diana (Bacosi, ndr) e Tammaro (Cassandro, ndr) hanno sparato molto benne in qualificazione, in finale secondo me non sono entrati con un buon approccio mentale – ha spiegato il Direttore Tecnico Andrea Benelli – I nostri avversari erano molto forti, ma potevamo combattercela meglio ed essere più duri sin dall’inizio. Questo deve farci riflettere per le prossime gare”.

Sul terzo gradino del podio le coppie della Repubblica Ceca e della Svezia. Ottava la coppia composta da Chiara Cainero e Gabriele Rossetti con 141/150.

Il Campionato Europeo 2022 domani si chiuderà con la gara a squadre di Skeet. Tutti i teams si misureranno sulla distanza di 225 piattelli, 75 per ognuno dei tre componenti, ed i migliori quattro duelleranno per il podio. I medal matches inizieranno alle 15.15 italiane

Risultati

Skeet Mixed Teams: 1ª INGHILTERRA 1 (Amber Hill-Ben Llewellin) 146/150 – 6; 2ª ITALIA 1 (Diana Bacosi-Tammaro Cassandro) 146/150 – 4; 3ª REP.CECA (Barbora Sumova-Thomas Tomecek) 144/150 – 7; 3ª SVEZIA (Victoria Larsson-Stefan Nilsson) 145/150 – 6; 8ª ITALIA 2 (Chiara Cainero-Gabriele Rossetti) 141/150. (coni.it)(foto@coni.it)

