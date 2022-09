Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Roberto Renga

Roma – E’ morto il giornalista Roberto Renga, aveva 76 anni. A lungo firma de Il Messaggero, è stato per anni una figura di riferimento per le cronache sportive legate a Roma e Lazio.

“Papà ci ha lasciati nel pomeriggio di oggi. Il suo ultimo tweet è postumo, pensato un anno fa. Data e luogo dei funerali saranno comunicati nella giornata di domani”, scrive su Twitter il figlio Francesco Renga.

Sul profilo di Roberto Renga compare oggi un ultimo messaggio: “Non posso lamentarmi. Sono stato molto amato e molto odiato. Il mio perdono a tutti meno tre”. “Che brutta notizia è morto Roberto Renga. Radio Radio è stata la sua ultima casa radiofonica, condoglianze a tutta la famiglia. Stava combattendo da tempo. R.i.p. Rob”, scrive Ilario Di Giovambattista, Direttore Editoriale di Radio Radio, emittente con cui Renga ha collaborato per anni. (Adnkronos)

