Nell’abbazia di Westminster i funerali di Elisabetta II: Buckingham Palace conferma la data

Londra – Il funerale della Regina Elisabetta II si svolgerà il 19 settembre a Westminster Abbey. La data è stata confermata da Buckingham Palace. Il giorno delle esequie, sarà festivo in tutto il Regno Unito, ha reso noto in precedenza Penny Mordaunt, presidente del Consiglio privato. Il nuovo Re Carlo III lo ha approvato.

A Edimburgo sono intanto iniziati i preparativi per l’arrivo del feretro della Regina Elisabetta. Come riporta la Bbc, diverse strade della capitale scozzese sono state chiuse e barriere sono state erette. Il feretro, secondo il programma riportato dalla Bbc, domani lascerà il castello di Balmoral, dove la Regina è morta, per essere portato al Palazzo di Holyroodhouse, da dove lunedì sarà poi trasferito alla cattedrale di St. Giles. Qui sarà possibile per la popolazione rendere omaggio alla sovrana.

Martedì la bara della Regina sarà trasferita a Londra. Ad accompagnare la salma, la principessa Anna. Il feretro della Regina partirà dall’aeroporto di Edimburgo e sarà condotto da un aereo militare della Raf alla base di Northolt, dove arriverà alle 20 (le 21 in Italia). Re Carlo III e la consorte Camilla accoglieranno il feretro. A bordo dell’aereo, con la bara della madre, ci sarà solo la figlia Anna. (fonte Adnkronos)