Roma, scoperta maxi piantagione marijuana: sequestrate oltre 400 piante illegali

Roma – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un 26enne romano incensurato e un 30enne dell’Ecuador con precedenti, entrambi senza occupazione, per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Ieri sera, 09 settembre 2022, ad esito di una mirata attività info-investigativa nel corso della quale hanno notato i movimenti sospetti dei due in noti ambienti della droga, i carabinieri hanno localizzato un terreno in via Orticheti nel comune di Campagnano di Roma, a loro in uso, dove hanno fatto scattare una perquisizione.

I carabinieri hanno rinvenuto una mega-piantagione illegale con 429 piante di marijuana, di altezza compresa tra i 100 cm e i 150 cm, unitamente ad una pompa a motore, un impianto di irrigazione e concime utilizzati per la coltivazione. Tutto il materiale è stato sequestrato. L’arresto dei due è stato convalidato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

