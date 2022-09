3 a 1 è il risultato che proietta l’Italia della pallavolo maschile nella storia dello sport e ancora più su. Dopo il titolo europeo arrivato lo scorso anno, prosegue la favola azzurra e gli azzurri di Coach De Giorgi, giovani, determinati e appassionati sotto rete, conquistano il titolo mondiale contro la Polonia. Un finale stellare del match che ha riflettuto l’andamento della partita.

Una Nazionale unita, brillante e fantasiosa. Su tutte le palle gli azzurri con volontà e cuore. L’ultima volta l’Italia aveva alzato la Coppa del Mondo nel 1998 e prima ancora nel 1994 e nel 1990. Gli dei del volley maschile trionfano dopo 24 anni dal 1998. Commosso Anzani a margine della partita ai microfoni di Raisport: “Una vittoria per i tifosi, per mia figlia e mio zio”.

Foto 3 di 4







L’Italia sarà ricevuta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, grande appassionato di volley. Come diffonde Raisport.

(foto@FederazioneItalianaPallavolo-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.