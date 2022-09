Carenza aule a Fiumicino, Ciocchetti (FdI): “Un problema annoso che non si risolve con lo scarico di responsabilità”

Fiumicino – Zaino in spalla, abbracci con i vecchi compagni di classe, discussioni per chi si dovrà sedere all’ultimo banco. Il copione del primo giorno di scuola, a Fiumicino come nel resto d’Italia, sembra lo stesso di sempre. Eppure, la prima campanella è suonata tra le polemiche e le “promesse non mantenute” per i ragazzi e le ragazze del Liceo “Leonardo Da Vinci” di Maccarese: “Sono a disposizione le aule concesse della Frassinetti, poi non ci sono più; il Comune trova l’area per costruire un nuovo liceo sul territorio, ma intanto si va a scuola con i doppi turni. Un’odissea che sembra non avere fine”.

A parlare, interpellato da ilfaroonline.it, è Luciano Ciocchetti, candidato di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6, che aggiunge: “La carenza di aule non è una novità a Fiumicino: sono anni che si deve fare i conti con questo problema, ma più passa il tempo e più con la crescita demografica aumentano gli studenti iscritti alle nostre scuole. Come è possibile agire solo ora che l’anno scolastico è iniziato per trovare una soluzione?”.

“In questi giorni ho incontrato diversi genitori. Le famiglie sono preoccupate ed esasperate perché non sanno come poter affrontare la questione dei doppi turni: chi lavora non potrà andare a prendere i propri figli, che saranno costretti a rientrare con i mezzi pubblici ben oltre il normale orario scolastico. Nel mentre, il sindaco e l’Amministrazione affermano che molto è stato fatto per porre rimedio ai disagi causati alla carenza delle aule”, aggiunge Ciocchetti, che punta il dito proprio contro l’Amministrazione Montino: “In dieci anni, né il Comune di Fiumicino, né Città Metropolitana, sono riusciti a risolvere questo annoso problema. Ed è ancora di più incredibile se si pensa che da mesi il sindaco Montino è uno dei consiglieri dell’Ente a cui dà ora la colpa. Questo continuo rimpallo di responsabilità non sta portando a nulla di concreto. I nostri studenti hanno diritto agli spazi dedicati all’istruzione, senza correre ai ripari dell’ultimo minuto”.

“C’è un dato che deve essere preso in considerazione – continua Ciocchetti -: Fiumicino, rispetto al resto d’Italia, è controtendenza. Nelle 14 località vivono famiglie giovani con figli. Le Istituzioni ne sono ben consapevoli (e lo sono da anni) che la popolazione della cittadina oramai sfiora gli 80mila abitanti. Però non è stato fatto nulla di concreto”.

“Il prossimo Governo si troverà quindi una grande sfida davanti, che riguarda tutto l’ambito scuola: lottare contro l’abbandonano scolastico, abbattere i costi e le spese per le famiglie per il materiale che i nostri ragazzi usano tra i banchi, senza dimenticare la problematica delle classi pollaio. Un problema che oggi sembra ridimensionato in buona parte d’Italia per un semplice motivo: non si fanno più figli. Ma questa non è una vittoria. Il nostro impegno al Governo sarà quello di mettere in campo delle politiche che sostengano le famiglie e abbattano i costi delle spese, così che si possa tornare a mettere al mondo dei figli che possano vivere in modo dignitoso”, conclude Ciocchetti.

