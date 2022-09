Conto alla rovescia per la Coppa Davis, Berrettini: “Siamo carichi, ci crediamo”

Bologna – E’ emozionante la vigilia che precede la tappa della Coppa Davis di tennis che si svolgerà a Bologna. In casa scenderanno in campo Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il romano, reduce dall’eliminazione ai quarti di finale agli US Open, vinto dal fenomeno Carlos Alcaraz, dichiara a SkySport: “Questa competizione ha un’atmosfera ed un’energia unica, giocare per la propria Nazione è speciale”.

Poi l’attuale numero 15 in Atp prosegue: “Dobbiamo crederci e sognare in grande, siamo carichi e competitivi, ma pensiamo a una partita alla volta. Gli obiettivi da qui a fine stagione sono la Davis e le Atp Finals”

Su Alcaraz poi dice: “Ha dimostrato di essere il più forte”.

(foto@federtennis.it)

