Donare il sangue: gli appuntamenti dell’Avis ad Anzio e Nettuno

Anzio e Nettuno – “Il sangue è fondamentale per la vita di molti, può solo essere donato e non per sempre, inoltre non può essere conservato per molto tempo, pertanto

c’è sempre bisogno di nuovi donatori periodici” – lo afferma l’Avis in una breve nota stampa.

“L’AViS comunale di Anzio e Nettuno è attiva nell’avvicinare, educare ed accogliere donatori nuovi ed abituali, ogni mese organizziamo in media 3 raccolte sangue oltre a prenotare donazioni presso gli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno ogni martedì-mercoledì-venerdì.

Con una donazione di sangue intero, dedicando un po’ del proprio tempo, ognuno può salvare in media 3 vite. Inoltre si tiene controllo la propria salute grazie alle numerose analisi che si ricevono gratuitamente con la donazione, fino al 30 settembre con possibilità di proroga oltre alle consuete analisi gli uomini over 44 riceveranno anche quella del PSA, mentre tutte le donne le avranno del TSH.

La nostra regione è soggetta spesso a carenza di sangue, in attesa delle cure possono esserci dei figli, dei genitori o dei nonni, con un gesto semplice e poco impegnativo si può fare la differenza per molti. Diffondiamo insieme la cultura del dono affinché nella nostra regione non ci siano più carenze. Contattateci per avere informazioni o per prenotarvi, i nostri volontari vi risponderanno il prima possibile”.