FdI Fiumicino: “Ennesimo incidente sulle strade dissestate del nostro territorio”

Fiumicino – “Il consueto allenamento di alcuni ciclisti per poco non finisce in tragedia nella mattinata di domenica, si tratta dell’ennesimo incidente in via della Muratella nella parte adiacente al cavalcavia che fa da snodo alle molte località dell’entroterra, un ciclista è caduto dopo aver trovato improvvisamente dinnanzi a se un grande pezzo di asfalto completamente staccato dal manto stradale. Il ciclista, con chiari segni di tumefazione sul viso, è stato prelevato con un’ambulanza ed è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha eseguito un verbale. ”

È quanto dichiarano in una nota il presidente Roberto Feola e Patrizia Fata del circolo territoriale Patria e Libertà – 4 Aprile 1992 di Fratelli d’Italia a Fiumicino

“Come già denunciato in questi anni, alcune zone del nostro territorio sono pressoché abbandonate e in alcuni tratti, data la scarsa manutenzione del manto stradale, si trovano veri e propri crateri con condizioni precarie dell’asfalto che rendono pericolosissimo il transito per scooter e moto in primis, ma anche per le automobili che potrebbero subire danni ingenti.

Purtroppo gli incidenti negli anni non sono mancati e sarebbe ora di monitorare con più attenzione, da parte dell’amministrazione e dell’assessore di competenza, l’assurda situazione che si presenta ad oggi nelle nostre strade”.

