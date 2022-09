Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Inizio settimana dai connotati estremi per l’Europa occidentale a causa di una configurazione barica che vedrà l’ex uragano Danielle agire sul Portogallo, la Spagna e la Francia occidentale e un possente promontorio anticiclonico di matrice africana affermarsi sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Dunque mentre piogge, temporali e venti forti interesseranno il comparto occidentale, sole, caldo e temperature anomale, parecchio sopra media saranno sull’Italia per farci vivere un rigurgito estivo di tutto rispetto. Al punto che possiamo tranquillamente parlare di caldo intenso, afoso e a tratti opprimente per diverse regioni. In questo contesto non avremo condizioni di instabilità ma solo qualche disturbo nuvoloso legato al transito di qualche velatura o stratificazione. l’Aspetto più rilevante sarà senz’altro il ritorno a condizioni da piena estate con temperature che sulla Sardegna potranno tornare a sfiorare i 38/39°C e toccare o persino superare i 34/35°C sulle regioni meridionali. Farà caldo anche al Centro ed al Nord con valori spesso sopra ai 30°C e molta afa ovunque. Questa situazione è destinata a durare fino a metà settimana poi da giovedì inizierà a cambiare con il rischio che possano arrivare forti temporali e grandine su una parte delle nostre regioni.

METEO LUNEDI’ 12 SETTEMBRE. Al Nord: Cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo nubi sparse sul Triveneto al mattino e sulle Alpi al pomeriggio, ma in un contesto asciutto. Temperature stabili, massime tra 25 e 29. Al Centro: Giornata ampiamente soleggiata, a parte modesti addensamenti cumuliformi al pomeriggio in Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 31. Al Sud: Poco o irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti in Appennino e tra Calabria e Sicilia ionica. Temperature in ulteriore lieve calo, massime tra 25 e 31.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: condizioni di stabilità su Toscana, Umbria e Lazio con locale nuvolosità cumuliforme sui rilievi interni al pomeriggio. Non esclusa della variabilità tardo-pomeridiana su Appennino frusinate meridionale. Venti a regime di brezza termica. Mare verso il poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Weekend con sole prevalente ma ancora qualche occasionale piovasco/acquazzone non escluso, specie domenica e su Appennino e colline toscane. Clima che si mantiene pienamente estivo nelle aree soleggiate, con punte over 29-30°C. Attenzione al vento che soffierà a tratti sostenuto da Ovest-Sudovest, anche nel fine settimana, con mari che conseguentemente saranno mossi o molto mossi almeno fino a sabato. Una nuova forte perturbazione potrebbe investire il Centronord dopo il 15 settembre.

