Ncc irregolari a caccia di clienti a Fiumicino: nuova pioggia di multe in aeroporto

Fiumicino – Nelle scorse ore, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, nel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, hanno sanzionato altri 4 autisti che svolgevano abusivamente servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone. I quattro sono stati sorpresi mentre procacciavano, senza averne titolo, clienti tra i passeggeri in transito all’interno dello scalo aereo. Nella circostanza sono stati sanzionati amministrativamente per un importo totale di oltre 8mila euro.

