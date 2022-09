Rimesso in libertà dopo l’arresto: il “terrore” di Passoscuro torna in strada ancora una volta

Fiumicino – E’ già la seconda volta che accade. Il terrore di Passoscuro, che ieri ha seminato il panico nella località balneare armato di motosega, ascia e coltello (leggi qui), dopo una notte in cella è tornato il libertà.

L’arresto e il verdetto del giudice

L’uomo, mentre era nella caserma dei carabinieri, dove era stato portato dopo aver minacciato con una motosega il titolare di un bar che si era rifiutato di dargli da bere, ancora ubriaco, ha iniziato inveire contro i carabinieri fino a intraprendere una vera e propria colluttazione con i militari dell’Arma.

Una volta fermato, l’uomo è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale e denunciato per le minacce fatte al titolare del bar con una motosega. Trascorsa la notte nella camera di sicurezza nella stazione di Passoscuro, a mezzogiorno di oggi il rito per direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto ma lo ha sottoposto (di nuovo) all’obbligo di firma. L’uomo, quindi, per la seconda volta, è stato rimesso in libertà in attesa che l’altro giudice, quello del provvedimento originario che lo aveva sottoposto a misura cautelare, disponga un aggravamento.

La vicenda punto per punto

L’uomo è stato soprannominato “il terrore di Passoscuro” dopo le innumerevoli scorribande ed episodi di violenza di cui è stato protagonista (leggi qui). Guida senza patente, aggressioni fisiche e verbali, andare in giro armato… tutti comportamenti che non facevano sentire al sicuro i residenti e che che minavano la tranquillità e la sicurezza di Passoscuro. Dopo aver seminato il panico, finalmente l’arresto: ma dura solo 24 ore e la paura è tornata (leggi qui). L’uomo è stato, infatti, rimesso in libertà, con obbligo di firma, il giorno dopo. E in poche ore sono tornati i disordini. Diverse persone sono state minacciate dall’uomo che si aggirava tra le strade della località con un taser, provocando anche disagi alle attività commerciali. Poche settimane fa quando ha quasi investito le persone sedute fuori da un bar, travolgendo tutti i tavolini e facendo scappare la gente in preda al panico. Ed ora quest’ultimo episodio, a seguito del quale è stato di nuovo arrestato, ma ha cercato di scappare ingaggiando una colluttazione con i carabinieri. L’uomo è ora sottoposto a l’obbligo di firma, in attesa dell’aggravamento della misura cautelare.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link