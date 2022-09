SuperEnalotto, pioggia di “5” da 13mila euro nel Lazio: la fortuna bacia anche Fondi

Fondi – Il Lazio sorride ancora grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 10 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati undici “5” del valore di 13.446,66 euro ciascuno. Ben sei di questi sono arrivati presso il bar di via Lombardia 17 a Cassino, in provincia di Frosinone, per una vincita totale pari a oltre 80 mila euro. Altre tre vincite sono invece state registrate presso la tabaccheria di via Astura 45 a Borgo Santa Marina, in provincia di Latina, mentre un’altra è stata convalidata nel bar di via Casilina km 63 ad Anagni, in provincia di Frosinone. L’ultima, invece, è stata centrata nella tabaccheria di via della Stazione 56 a Fondi, in provincia di Latina. Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 270,3 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto euro ciascuno.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fondi clicca qui