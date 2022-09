Tennis, Alcaraz vince gli US Open ed è il nuovo numero uno al mondo

Tre a uno su Casper Ruud e Carlos Alcaraz a 19 anni entra nella storia del tennis. Vince gli US Open contro il norvegese per 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 e sale in cima al ranking dell’Atp. E’ il nuovo numero uno al mondo e si prenota per governare nel futuro il mondo del tennis: “Avvero il sogno da bambino”.

La nuova classifica mondiale dopo il torneo statunitense vede appunto Alcaraz al comando, seguito dal norvegese Ruud e poi da Rafa Nadal. Il russo Daniil Medvedev è quarto, seguito dal tedesco Alexander Zverev.

Sesto è il greco Stefanos Tsitsipas seguito dal serbo Novak Djokovic e dal britannico Cameron Norrie, che segna il suo nuovo best ranking. Nono l’altro russo Andrey Rublev e decimo il polacco Hubert Hurkacz.

Torna Jannik Sinner al numero 11, mentre Matteo Berrettini scivola al numero 15. Lorenzo Musetti è al 30esimo posto.

(foto@USOpenTennis-Twitter)

