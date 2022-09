Dopo 5 anni tornano ad Ariccia le finali regionali di Miss Italia, concorso giunto alla sua 83a edizione. L’appuntamento è infatti per domani sera, mercoledì 14 settembre, alle ore 21.30 in piazza di Corte, dove saranno assegnate due importanti fasce, Miss Cinema Lazio 2022 e Miss Sport Givova Lazio 2022, veri e propri passaporti per le prefinali nazionali che si terranno in terra marchigiana, precisamente a Fano (PU), dal 16 al 19 settembre.

L’evento, organizzato dalla Delta Events in collaborazione con il comitato comunale festeggiamenti di Ariccia è patrocinato dal Comune di Ariccia, per iniziativa del Sindaco Gianluca Staccoli e dell’assessore Barbara Calandrelli. La serata, presentata da Margherita Praticò (che è anche l’organizzatrice del concorso per il Lazio) e diretta dal regista Mario Gori, omaggerà cinque dive del cinema e della tv italiana lanciate dal concorso Miss Italia, protagoniste di altrettanti videoclip: Sophia Loren, Stefania Sandrelli, Maria Grazia Cucinotta, Anna Valle e Miriam Leone.

Foto 2 di 2



Tra gli ospiti Carolina Stigliano, eletta Miss Roma 2022 la scorsa settimana allo Stadio di Domiziano, Chiara Destro (Miss Eleganza Lazio 2021), oltre all’ariccina Nicole Cianfanelli (Miss Cinema Lazio 2021) ed Eleonora Mascaro (Miss Sport Givova Lazio 2021), chiamate all’ideale passaggio del titolo alle neoelette.

In gara per i due titoli circa 30 ragazze, preparate dalle truccatrici della REA Academy e dai parrucchieri della Decamano, che sfileranno su diverse coreografie e quadri moda, sui successi dei Maneskin e di Jovanotti, in abito elegante, moda mare e capi sportswear della Givova.

Si terrà inoltre l’ultima selezione provinciale che assegnerà la fascia simbolica di Miss Ariccia 2022 ma consentirà alle prime classificate di poter accedere alla finale regionale di Miss Lazio, in programma il 15 settembre a Civitavecchia.

(Il Faro online)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.