Ardea, interventi di manutenzione presso il Fosso della Favorita

Ardea – Nei giorni scorsi, a Tor San Lorenzo di Ardea, il personale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord (ex Pratica di Mare) ha provveduto a eseguire un intervento di manutenzione presso il Fosso della Favorita, corso d’acqua che si trova nella zona retrostante il plesso scolastico di via Campo di Carne, afferente all’Istituto Comprensivo Ardea 2.

L’intervento, nato dalla proficua collaborazione tra l’Ufficio Ambiente del Comune di Ardea e il Consorzio stesso, è stato predisposto in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2022/2023, garantendo così pulizia e decoro nei pressi della scuola in questione.

“Voglio ringraziare pubblicamente il Presidente del Consorzio, dottor Niccolò Sacchetti, il geometra Andrea Boccadoro (che ha diretto l’intervento) e il personale escavatorista- commenta il Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente di Ardea, Lucia Anna Estero- per aver eseguito a regola d’arte i lavori di manutenzione presso il Fosso della Favorita.

L’avvio di una proficua collaborazione con il Consorzio, intrapresa da questa Amministrazione per la valorizzazione e la tutela del territorio cittadino, è importante, soprattutto per poter calendarizzare gli interventi annuali di pulizia fossi e canali, da effettuare prima della stagione autunnale. Inoltre, la collaborazione e la trasparenza nei rapporti con il Consorzio saranno fondamentali anche per studiare una soluzione all’annoso problema dell’arrivo sulle spiagge delle canne dopo le operazioni di taglio delle stesse lungo gli argini dei corsi d’acqua”.

