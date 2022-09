Ardea: la consigliera Cofano nuova delegata del Sindaco per Tor San Lorenzo

Ardea – Nell’ambito delle iniziative messe in atto dal Sindaco di Ardea Maurizio Cremonini, nella giornata di ieri (12 settembre 2022) è stata conferita una delega al Consigliere Antonella Cofano, relativamente a quanto concerne la Delegazione di Tor San Lorenzo.

In particolare, l’obiettivo è quello di creare un rapporto costante tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini di Tor San Lorenzo, al fine di recepire concretamente le loro istanze, esigenze e proposte.

“Ringrazio il Sindaco per la delega che ha voluto conferirmi – commenta il Consigliere Antonella Cofano -. Si tratta di un impegno importante per l’Amministrazione Comunale di Ardea, che intende dimostrare la propria vicinanza alla popolazione di Tor San Lorenzo dedicando una particolare attenzione a questa importante parte del territorio. Per questo motivo, presto comunicherò il giorno in cui, ogni settimana, incontrerò i cittadini direttamente nella Delegazione di via Campo di Carne, al fine di poter concretamente recepire le loro problematiche e le loro esigenze e sottoporle ai competenti Uffici dell’Ente”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui