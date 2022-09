Ciocchetti incontra i cittadini: giovedì al mercato di piazza Borsellino, con il camper del Faro online

Fiumicino – Luciano Ciocchetti, candidato di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6, sarà giovedì mattina al mercato di Largo Paolo Borsellino, a Fiumicino. Un modo per incontrare i cittadini, per sentire i loro pareri e le problematiche anche locali.

La postazione sarà facilmente riconoscibile, perché supportata dal camper “redazione mobile” del Faro online, che seguirà l’intera mattinata.

“La corsa al Parlamento – spiega Ciocchetti – non può essere avulsa dai territori. In primis perché la politica deve recuperare quello spazio di dialogo con le persone evitando il rischio di restare chiusi nel Palazzo senza capire le reali esigenze della gente, e poi perché alcuni temi di stretta incidenza su Fiumicino (aeroporto, porti, allevamenti e coltivazioni, concessioni demaniali, vincoli idrogeologici) hanno assoluto bisogno di una sponda istituzionale che possa incidere nella stesura delle leggi”.

Non una semplice passeggiata elettorale, dunque, ma un incontro di lavoro con i cittadini. Al quale, come sempre attento a ciò che accade in città, sarà presente il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Fiumicino, Stefano Costa.

Appuntamento al mercato di piazza Borsellino dalle 9,30