Coppa Davis, Sinner e Berrettini tra foto e autografi alla vigilia dell’esordio

Bagno di folla a Bologna per l’Italtennis. Alla vigilia dell’esordio, domani contro la Croazia, gli azzurri di Coppa Davis si godono il grande affetto dei tifosi bolognesi, accorsi già numerosi per gli allenamenti alla Unipol Arena.

In particolare Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sono stati travolti dalle richieste di autografi da parte dei fan. Quattro gironi da quattro nazionali ciascuno, uno – quello che vedrà protagonisti gli azzurri – in Emilia-Romagna, con due posti in palio per Malaga.

Il capitano Filippo Volandri schiererà Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli, per conquistare uno dei due pass per la fase finale in programma a novembre. Il girone che comprende anche Argentina e Svezia si apre mercoledì contro la Croazia (orfana di Cilic), che lo scorso anno sconfisse l’Italia nei quarti di finale: le quote Snai per il testa a testa vedono gli Azzurri ampiamente favoriti (si gioca sulla lunghezza dei tre match, due singolari e un doppio) a 1,25, con il successo croato a 3,50.

L‘Italia è la grande favorita per il primo posto nel girone: gli Azzurri, dopo aver affrontato mercoledì la Croazia, se la vedranno venerdì contro l’Argentina e domenica contro la Svezia e partono da una quota di 1,20. Ma i bookmaker danno grande credito al tennis italiano, tanto da piazzare il successo finale a 3,50, quota identica a quella della Spagna – impegnata nel suo girone a Valencia contro Canada, Serbia e Corea del Sud – che almeno inizialmente non schiererà il nuovo numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, reduce dal trionfo allo US Open. Più indietro, invece, gli Stati Uniti a 6,50 mentre vale 10 volte la posta un trionfo di una tra Australia, Canada o Serbia.

Una palestra all’interno dell’Unipol Arena a disposizione di tutti gli atleti, dotata di attrezzature in grado di coprire ogni necessità di preparazione atletica.

Tra queste la nuovissima Technogym Ride,la prima bike professionale con schermo di 22″ che permette di vivere un’esperienza immersiva di ciclismo indoor: Technogym, azienda leader nel settore del fitness e del wellness è fornitore ufficiale della Coppa Davis che si disputerà a Bologna fino al 18 settembre.

Technogym, già brand di riferimento nel mondo dello sport e della preparazione atletica, ha allestito uno spazio dedicato ai tennisti che, tra l’altro, avranno a disposizione anche una selezione di attrezzature della linea Artis, la gamma completa dedicata all’allenamento cardio e di forza, con un totale di 25 attrezzature che offrono la possibilità di allenare tutti i gruppi muscolari, unendo facilità d’uso con il massimo livello di prestazioni.

L’evento vedrà ancora una volta impegnati i migliori tennisti al mondo, tra cui Jannik Sinner, che da anni sceglie le attrezzature Technogym per la sua preparazione atletica. La partnership con la Davis Cup conferma ancora una volta l’importante posizionamento del brand come punto di riferimento e supporto nella preparazione atletica dei migliori atleti e team del mondo.

L’azienda è stata fornitore ufficiale delle ultime otto edizioni dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 and PyeongChang 2018 e Tokyo 2020. Attualmente è partner dei più prestigiosi club di calcio internazionali, tra cui Juventus, Inter, Milan e molti altri. (Ansa).

(foto@Federtennis)

