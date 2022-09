Cretarossa: alloggio comunale occupato da abusivi sgomberato dalla Polizia Locale

Nettuno – Nelle scorse ore, la Polizia Locale – Servizio di Polizia Giudiziaria ha proceduto al sequestro di un alloggio di proprietà comunale occupato abusivamente a Cretarossa, su disposizione della Procura della Repubblica di Velletri. Le operazioni sono state condotte con l’ausilio di personale tecnico e dei Servizi Sociali, che hanno collocato temporaneamente i componenti della famiglia che aveva occupato l’alloggio presso un centro di accoglienza.

L’intervento rientra nelle attività di controllo del patrimonio comunale e di gestione delle problematiche sociali del Comune di Nettuno.

