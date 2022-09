Fiumicino, anziano investito su via Portuense: l’eliambulanza atterra davanti al cimitero

Fiumicino – Tragedia sfiorata a Fiumicino, dove davanti al cimitero di via Portuense un anziano è stato investito da un’auto. Sul posto è atterrata tempestivamente l’eliambulanza Pegaso 21, per trasportare l’anziano con un trauma cranico al San Camillo. Il primo intervento è stato effettuato dai ragazzi della Misericordia, di stanza a Parco Leonardo, che hanno stabilizzato l’uomo. Poi il trasporto verso l’ospedale,

Sotto shock emotivo il conducente dell’autovettura, che è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale G.B. Grassi di Ostia. L’uomo sarà successivamente sottoposto al controllo per l’assunzione di alcool, droghe o sostanze psicotrope.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link