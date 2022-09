Giallo a Ladispoli: passante trova un cadavere vicino al Fosso Vaccina

Ladispoli – Macabra scoperta a Ladispoli, dove un cadavere in avanzato stato di decomposizione, probabilmente di un uomo, è stato trovato ieri pomeriggio, 12 settembre 2022, vicino al torrente Fosso Vaccina. I carabinieri sono giunti sul posto dopo la segnalazione di una persona che stava passeggiando vicino al torrente. Sono in corso le indagini per risalire all’identità della salma. (Fonte Adnkronos)

