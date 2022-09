Il Campidoglio già pensa al Natale e chiama i brand più importanti: “Luci dal centro alla periferia”

Roma – “Un Natale sostenibile e inclusivo, è questo l’obiettivo della delibera, a firma PD, approvata oggi in Aula Giulio Cesare che prevede di coinvolgere gli sponsor per le luminarie natalizie. L’Amministrazione procederà alla ricerca di soggetti pubblici o privati disponibili a sponsorizzare, attraverso l’adesione a specifici avvisi pubblici, l’illuminazione nelle strade della città, dal centro alla periferia. Vogliamo lanciare un messaggio di ripresa e di inclusione sociale, anche valorizzando territori dimenticati negli anni, ovvero tutte quelle strade e piazze di periferia troppo spesso rimaste buie durante le feste”, spiega la consigliera dem Antonella Melito, prima firmataria della delibera.

“Si tratta di un’opportunità di ripresa e resilienza rivolta a tutta la comunità capitolina, per promuovere e sostenere il turismo e le attività commerciali, settori fortemente colpiti dalle conseguenze dannose del Covid. Vogliamo ringraziare tutti i presidenti di Municipio, i consiglieri e le consigliere municipali con i quali ci siamo confrontati sin dalla prima stesura della delibera, per collaborare all’implementazione del progetto e all’individuazione delle strade da coinvolgere. Grazie ad una proficua e rinnovata collaborazione tra pubblico e privato, Roma finalmente si riaccende per il Natale, nel pieno rispetto della normativa vigente e del decoro urbano, a vantaggio di cittadini e turisti”, conclude.

