Il Papa va in Kazakistan e strizza l’occhio all’estremo Oriente: “Pronto ad andare in Cina”

Città del Vaticano – Papa Francesco è in volo per Nur-Sultan, la capitale del Kazakistan dove, per i prossimi tre giorni, incontrerà i leader religiosi di tutto il mondo. E ai giornalisti che, durante il volo papale, hanno chiesto al Pontefice se incontrerà anche il presidente cinese Xi Jinping, che domani sarà nel paese asiatico in visita di Stato,

Bergoglio ha risposto: “Di questo non so niente. Ma sono sempre pronto ad andare in Cina”.

“Grazie tante per la vostra presenza, per il vostro aiuto. Vi auguro buon viaggio, buon lavoro. E parleremo al rientro. Buona giornata”, dice agli oltre 70 giornalisti presenti sull’aereo. E, se i lunghi discorsi li rimanda quindi alla conferenza stampa di ritorno, il Papa non si sottrae a salutare uno per uno gli operatori dei media. Camminando appoggiandosi a un bastone, a chi gli consigliava di non sforzarsi per non accentuare il dolore al ginocchio destro, Francesco risponde: “Questo è un grande sacrificio che devo fare. E lo voglio fare”. E a chi aggiungeva di fare come Giovanni Paolo II, che faceva andare da lui a salutarlo solo i giornalisti nuovi, risponde: “Giovanni Paolo II era più disciplinato di me, io sono indisciplinato”. E ribadisce: “Questo è un sacrificio grande, e io devo farlo”.

Il Faro online (Foto © Vatican Media) – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte