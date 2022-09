Fiumicino – “Sono iniziati i lavori per l’installazione di attrezzature sportive e per il fitness a Passoscuro“. Lo dichiara la presidente della Commissione Ambiente, Paola Magionesi.

“Già è stato posizionato il tavolo da ping pong – spiega -. Giovedì sarà il turno della panca per gli addominali e seguiranno il circuito per le flessioni e quello per le sospensioni”.

“Continua il lavoro di riqualificazione di Passoscuro e ora il lungomare – conclude – avrà la sua area fitness come Villa Guglielmi e il lungomare di Fiumicino. Una zona dove fare sport all’aria aperta, godendosi il mare e prendersi cura di se stessi in pieno relax. Invito tutte e tutti a rispettare questa nuova area che è a disposizione della località e la rende un posto più accogliente e vivibile”.

