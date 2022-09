Ladispoli, Panzini incontra le associazioni sportive del territorio

Ladispoli – Il Consigliere Comunale Lorena Panzini, delegato all’ Organizzazione attività e funzionamento del Palazzetto dello Sport comunale, incontrerà tutte le Associazioni Sportive del territorio al termine dell’incontro già programmato dall’assessore Margherita Frappa per il giorno 13 settembre dalle ore 16:00 presso l’Aula Consiliare.

“L’obiettivo primario – commenta il consigliere – sarà rendere fruibile il prima possibile questa importante opera che tutte le Associazioni Sportive aspettavano da tantissimo tempo. Auspichiamo quindi una partecipazione massiva che ci permetta di lavorare in sinergia e condivisione con tutte le realtà sportive locali”.

