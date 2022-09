Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’ex uragano Danielle non riuscirà a progredire oltre la Penisola Iberica e si limiterà a distribuire i suoi effetti a Portogallo, Spagna e Francia nei primi giorni della settimana. Più ad est si assisterà invece alla rimonta dell’anticiclone africano, ben saldo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Sullo Stivale l’inizio settimana risulterà quindi all’insegna della stabilità atmosferica con temperature in aumento da nord a sud, destinate a portarsi su valori ben superiori alla norma. Solo da mercoledì qualche rovescio o temporale cercherà di avvicinarsi alle regioni nordoccidentali e alle Alpi, pilotato da ciò che rimarrà della ex tempesta tropicale Danielle, in indebolimento sull’Europa sudoccidentale.

METEO MARTEDI’ 13 SETTEMBRE. Sarà un’altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata sull’Italia, con poche eccezioni rappresentate da una certa nuvolosità irregolare sulle zone interne della Calabria e della Sicilia orientale, senza alcun fenomeno associato. Dal pomeriggio velature e stratificazioni alte cominceranno a scorrere da ovest verso est sulle regioni settentrionali e in serata qualche addensamento più consistente è atteso sulla Liguria e sulle Prealpi centro-orientali. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime fino a 28/32°C sulle regioni peninsulari, 34/35°C sulle zone interne della Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia Toscana, Umbria e Lazio garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Da segnalare locali foschie all’alba nelle vallate interne e locali velature in avanzamento da Ovest. Venti deboli meridionali, isolatamente moderati sulle coste. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Commento del previsore Lazio

Nuova settimana con stabilità prevalente e nubi alte localmente compatte, questo ameno sino a giovedì. Clima che si mantiene pienamente estivo nelle aree soleggiate, con punte over 29-30°C. Tra giovedì e venerdì un fronte freddo porterà forte maltempo prima sulla Toscana, poi anche su Umbria e Lazio; possibili temporali forti con precipitazioni a carattere di nubifragio e possibili criticità di tipo idrogeologico.

(Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.