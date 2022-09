Ricercato in tutta Europa: i carabinieri lo scoprono ad Anzio durante un controllo di routine

Anzio – Nella serata del 9 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un uomo, di 31 anni originario dell’est Europa risultato ricercato dal mese di luglio scorso. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno proceduto al controllo di un’auto con a bordo tre persone. Nel corso degli accertamenti, sul conto del 31enne è risultato pendente un mandato di arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria romena, nell’ambito di un procedimento penale dove lo stesso risulta accusato di sfruttamento della prostituzione. Per tale delitto, dovrà scontare una condanna di 3 anni e 6 mesi di reclusione. L’arrestato, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Velletri.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

