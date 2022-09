Scherma paralimpica, alla Coppa del Mondo di Pisa anche Giordan

Pisa – Sarà Pisa, con l’ormai storica tappa di Coppa del Mondo Paralimpica “The Leaning Tower”, ad aprire la nuova stagione internazionale della scherma.

L’appuntamento , in programma dal 22 al 25 settembre, è in realtà il recupero dell’edizione che fu rinviata lo scorso marzo a causa delle restrizioni anti-Covid sull’ingresso degli stranieri in Italia. Ma il Comitato organizzatore della kermesse ha rilanciato e in quest’atipica collocazione settembrina, ormai in prossimità dell’inizio delle Qualificazioni per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, in Toscana è attesa una grandissima partecipazione di atleti da tutto il mondo.

Il calendario di Pisa 2022 si dipanerà in quattro giornate di gare, le prime tre dedicate alle competizioni individuali e l’ultima con le prove a squadre. Proprio per i team events di domenica 25 la Federazione Italiana Scherma ha diramato le convocazioni agli atleti azzurri che saranno ovviamente impegnati già nei giorni precedenti nelle gare individuali.

I prescelti per le comporre le squadre sono Matteo Betti, Michele Massa, Marco Cima ed Emanuele Lambertini nel fioretto maschile; nella spada femminile Veronica Martini, Alessia Biagini, Sofia Brunati e Rossana Pasquino che prenderà parte anche alla prova di sciabola Open (formazioni miste) insieme ad Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci ed Edoardo Giordan.

A guidare gli azzurri saranno il Coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio e i CT Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto.

Nella delegazione italiana a Pisa, con il Consigliere federale Alberto Ancarani, ci saranno anche il medico Gianvito Rapisarda e i fisioterapisti Tiziano Preziosi Standoli e Giulia Talluri.

(foto@TeamBizzi)

