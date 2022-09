All’Open d’Italia di Golf il Villaggio dedicato agli appassionati di sport

Per il terzo anno il Coni Lazio, impegnato da mesi con la Regione Lazio nell’ambito del protocollo d’intesa “Coni e Regione, Compagni di sport”, sarà protagonista all’Open d’Italia di golf, la cui 79esima edizione inizierà domani al Marco Simone Golf Club, il circolo che il prossimo anno ospiterà la Ryder Cup.

Da domani e fino a domenica, giorno finale del torneo, dalle 10 alle 18 il Coni Lazio allestirà lo “Sport Family Village”, un villaggio di promozione sportiva che offrirà alle migliaia di spettatori di qualsiasi età la possibilità di praticare sport gratuitamente.

Un villaggio voluto fortemente dalla Federazione Italiana Golf che, in vista del grande appuntamento del 2023 con la Ryder Cup, prosegue il lavoro di promozione del golf e dello sport in generale.

Per quattro giorni, dunque, in contemporanea con le sessioni di gara, il grande villaggio multi sportivo realizzato in collaborazione con le Federazioni sportive e le Discipline associate sarà a disposizione degli spettatori con 14 postazioni e oltre 40 tecnici sportivi qualificati che assisteranno chiunque avrà voglia di approcciare con le discipline presenti.

Nello specifico, ci sarà la possibilità di praticare l’arrampicata sportiva su una parete di 8 metri, tennis tavolo, canottaggio con i simulatori, tiro a segno, tiro laser del pentathlon moderno, scherma, badminton, pesistica, tennis, pallacanestro sul campo allestito per il 3 contro 3, hockey su prato, baseball con il simulatore, scacchi e bocce.

