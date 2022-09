Baccini: “Mi candido ufficialmente a sindaco di Fiumicino per il centrodestra”

Fiumicino – L’ex ministro della Funzione Pubblica, Mario Baccini, si candida ufficialmente a Sindaco, per la coalizione del centrodestra e liste civiche collegate nel Comune di Fiumicino, le cui elezioni si svolgeranno nella prossima primavera.

Lo ha annunciato oggi all’Ansa, smentendo voci per le quali sarebbe venuto meno a tale candidatura per possibili ruoli istituzionali dopo le elezioni politiche nazionali del 25 settembre. “Il mio unico impegno è solo per Fiumicino – afferma Baccini -. Mi candido a sindaco con l’obiettivo di rendere finalmente questo grande Comune funzionale, interattivo, moderno, alla guida di una coalizione ampia ed aperta e con una larga piattaforma programmatica”.

“Ringrazio tutti per l’interesse nei miei confronti ma voglio rassicurare che non ci sono mai state e non ci sono intenzioni diverse da quella di proseguire la mia agenda ed il forte impegno sul territorio, senza quindi guardare ad interessi in ambito di Governo od altro”, aggiunge Baccini.

“Dopo le elezioni del 25 settembre organizzeremo un evento per l’investitura ufficiale della mia candidatura ed in cui verranno presentate le linee di programma – conclude – ma già ora non si può non rilevare come il Sindaco Esterino Montino, sfilandosi di fatto sostanzialmente dal suo impegno per lasciare più spazio e visibilità al vice Ezio di Genesio Pagliuca, che già da tempo ha annunciato la sua candidatura a sindaco, non sta facendo altro che ingessare la città, come testimoniato dalle problematiche vive legate a scuole, trasporti, assistenti educative“.

Ciocchettti: “Pieno sostegno alla candidatura di Baccini”

“Pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Fiumicino del mio amico Mario Baccini. Il fatto che abbia reso pubblica questa decisione prima delle elezioni politiche del 25 settembre gli fa onore perché di fatto con questa decisione esclude la possibilità di avere possibili incarichi in quello che ci auguriamo sarà il prossimo governo di centrodestra. Con questa discesa in campo dimostra invece di avere a cuore un territorio che lui conosce benissimo e per il quale ha sempre lavorato. I problemi di Fiumicino sono molti e devo dire che l’amministrazione Montino si è finora contraddistinta per la sua inadeguatezza a risolverli. Mario Baccini, dall’alto della sua esperienza, rappresenta l’uomo giusto per ridare slancio economico e sociale a Fiumicino e ai suoi cittadini. Sarò al suo fianco.” Lo afferma l’esponente di FdI Luciano Ciocchetti, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6.

Cangemi (Lega) “Bene candidatura Baccini, importante segnale per territorio”

“Importante e di pregio per Fiumicino la candidatura a sindaco di Mario Baccini. Politico esperto, attento conoscitore del territorio oltre che amico, Mario Baccini rappresenta un valore aggiunto per il comune del litorale romano, una possibilità di crescita e rilancio dopo la gestione di sinistra. Sono sicuro che la sua corsa alla poltrona di primo cittadino vedrà premiate non solo le sue esperienze professionali e istituzionali ma anche l’impegno e la passione per il futuro di Fiumicino”.

Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega Giuseppe Emanuele Cangemi.

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link