“Camera con vista” a Nettuno il progetto di inclusione di Poste Italiane

Nettuno – Una finestra che si affaccia sul porto o sul paesaggio di una montagna, una “camera con vista” targata Poste Italiane: questo è il nome dell’iniziativa con la quale l’Azienda guidata dall’AD Matteo Del Fante ha offerto gratuitamente, per tutto il periodo estivo fino al primo di ottobre, un soggiorno ai propri dipendenti e ai loro familiari.

Quello di Nettuno è uno dei sedici alloggi messi a disposizione nelle località turistiche in tutta Italia, dal mare alla montagna, passando per le terme. Anche nella cittadina del litorale romano, infatti, Poste Italiane ha recuperato un immobile di proprietà riqualificandolo e convertendolo in casa vacanza per i suoi dipendenti.

Si tratta di una importante opportunità all’insegna dell’inclusione, elemento chiave della strategia dell’Azienda che fa del rispetto dei valori di sostenibilità un principio centrale della sua azione.

Poste Italiane è da sempre molto attenta alle tematiche legate all’inclusione sul territorio anche grazie alla gestione del suo patrimonio immobiliare. Dopo aver donato negli scorsi anni in comodato d’uso a titolo gratuito immobili ai Comuni con meno di 5mila abitanti per finalità sociali, all’inizio di quest’anno ha destinato con le stesse modalità dieci alloggi alle donne vittime di violenza su tutto il territorio nazionale.

