Champions League: le partite delle squadre italiane e dove vederle

Prima vittoria ieri sera per l’Inter, nella seconda giornata del gruppo C di Champions League, che ha battuto 2-0 il Viktoria Plzen. Stasera, mercoledì 14 settembre, il Milan gioca alle 18:45 in casa contro la Dinamo Zagabria, alle 21 il Napoli affronta in trasferta i Rangers e la Juventus ospita il Benfica.

La Juventus ospita il Benfica oggi alle 21. Sarà possibile vedere la partita su Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. Per vedere il match in televisione è necessario scaricare l’app su una smart tv compatibile o su console. Per guardarlo in diretta streaming bisogna utilizzare l’app di Amazon Prime Video, disponibile su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito Prime Video.

il Milan affronterà allo stadio Meazza di Milano la Dinamo Zagabria alle 18.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La sfida sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity +.

Alle 21 di oggi, all’Ibrox Stadium di Glasgow, il Napoli si appresta ad affrontare il Rangers Glasgow nella 2ª giornata della fase a gironi della Champions League. Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Canale 5 e su Sportmediaset.it. Sarà inoltre visibile su Sky Sport 252, Now Tv e Mediaset Infinity+. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere la partita in su SkyGo, scaricando l’app su computer, smartphone o tablet. (Adnkronos)

