Il Papa “pronto ad andare in Cina”. Pechino: “Apprezziamo le parole di amicizia di Francesco”

Città del Vaticano – Pechino apprezza le parole di “amicizia” del Papa, che ieri, sul volo di andata per il Kazakistan si è detto pronto ad andare in visita in Cina (leggi qui). La portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ha così commentato: “Abbiamo preso nota delle notizie in proposito e apprezziamo le parole di amicizia e buona volontà trasmesse da Papa Francesco”. La portavoce ha ricordato che “Cina e Vaticano mantengono una buona comunicazione”, in un momento in cui la Santa Sede e il governo di Pechino stanno negoziando il rinnovo dell’accordo provvisorio adottato nel settembre 2018 per la nomina dei vescovi in Cina (leggi qui).

